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Aperam Universal Stainless devralımını tamamladı

Cuma, 24 Ocak 2025 14:16:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, ABD merkezli Universal Stainless & Alloy Products’ın (Universal) devralınması için gereken tüm onayların koşulsuz biçimde elde edildiğini duyurdu.

17 Ekim 2024 tarihinde duyurulan devralım işlemi, 15 Ocak 2025 tarihinde Universal hissedarlarının onayından geçmişti. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Universal, Aperam’ın iştiraki haline geldi.

Aperam CEO’su Timoteo Di Maulo, devralımın Aperam’ın havacılık gibi önemli sektörlerde yenilikçi ve yüksek performanslı çözümler geliştirme ve şirketin ABD’deki varlığını güçlendirme planında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Universal CEO’u Christopher Zimmer ise anlaşmadan memnun olduklarını, Aperam çatısı altında bulunmanın şirketin büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için gereken kaynakları ve küresel erişimi sağlayacağını söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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