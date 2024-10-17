Aperam yeni devralımla ABD vasıflı çelik piyasasındaki konumunu güçlendirecek

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, ABD merkezli Universal Stainless & Alloy Products, Inc.’i (Universal) devralmak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. Universal, birçok sektörde kullanıma uygun vasıflı çelik ve alaşım üretimi gerçekleştiriyor.

Söz konusu devralımla birlikte Aperam, ABD piyasasındaki konumunu güçlendirmenin yanı sıra havacılık ve sanayi gibi büyüme oranı yüksek sektörlere yönelik ürün portföyünü genişletmeyi planladığını ifade etti.

Öte yandan önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanması beklenen devralım ile piyasadaki talep daha iyi karşılanabilecek ve müşterilere daha kısa teslim süreleri sağlanabilecek.