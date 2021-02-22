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Anyang Steel 2021’de çelik üretimini 9,4 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor

Pazartesi, 22 Şubat 2021 14:40:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Henan eyaleti merkezli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Inc. (Anyang Steel), 2021 yılında 9,08 milyon mt pik demir, 9,4 milyon mt ham çelik ve 9,8 milyon mt nihai mamul üretmeyi planlarken, söz konusu yılda satışlarından 39,5 milyar RMB gelir elde etmeyi hedefliyor. 2020 yılının başında, Anyang Steel söz konusu yılda 7,35 milyon mt pik demir, 7,7 milyon mt ham çelik ve 8,12 milyon mt nihai mamul üretmeyi planladığını açıklamıştı. Şirketin 2020 yılına dair üretim sonuçları henüz açıklanmadı. Buna ek olarak, şirket 2020 yılında 102 yeni proje için toplam 3,23 milyar RMB (500 milyon $) yatırım yapmayı planladığını belirtmişti.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Anyang Steel tarafından açıklanan ön verilere göre 2020 yılında şirketin net kârı, 2019 yılında kaydedilene kıyasla 6,44-56,44 milyon RMB düşüşle 200-250 mliyon RMB (31-38 milyon $) aralığında yer almıştı.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  ham çelik  hammaddeler  pik demir  Çin  üretim  |  benzer haberler »


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