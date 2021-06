ANM Vale’nin Xingu demir cevheri barajını denetleyecek

Salı, 15 Haziran 2021 11:53:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu (ANM), faaliyetlerin durdurulmasının ardından Vale’ye ait Xingu demir cevheri barajını denetleyecek.

Söz konusu baraj, Vale’nin Alegria demir cevheri madeninde yer alıyor. Barajın faaliyetleri, çökme riski taşıdığı gerekçesiyle iş mahkemesi tarafından verilen bir kararla durdurulmuştu. Vale ise barajın çökme riski taşıdığı iddialarını reddetmişti. ANM’nin, Mariana savcılığının talebi üzerine bölgeyi denetleyeceği belirtildi.

Xingu barajı şu an 2. seviye risk taşıyor. 3. seviye risk barajın her an çökebileceği anlamına geliyor. ANM, söz konusu durumu takip ettiğini ve barajın güvenliğine yönelik Vale ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.