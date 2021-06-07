Anglo American, Avustralya’daki Moranbah North ve Grosvenor madenlerinin faaliyetlerini yeniden başlattı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 10:41:42 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Avustralya’da Queensland’in kuzeyinde bulunan Moranbah North kömür madeninde faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı. Maden, artan gaz seviyeleri nedeniyle geçtiğimiz yıl Şubat ayında kapatılmıştı.

Şirket ayrıca geçtiğimiz yıl Mayıs ayında meydana gelen patlamanın ardından Queensland’in merkezindeki Grosvenor madeninin geliştirme faaliyetlerini de geçtiğimiz hafta yeniden başlattı.

Şirkete göre, Grosvenor madeni 2019 yılında 4,7 milyon mt, Moranbah North madeni ise 2020 yılında 4,43 milyon mt kömür üretti.