South32’nin üretimi Temmuz-Mart döneminde düştü

Perşembe, 25 Nisan 2024 12:30:31 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’da bulunan Illawarra Metallurgical Coal varlığıyla küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32, 2023-24 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin metalürjik kömür üretimi yıllık %24,1 düşüşle 3,03 milyon mt olurken, metalürjik kömür satışları yıllık %27,4 düşüşle 2,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. Dokuz aylık dönemde South32’nin toplam kömür üretimi yıllık %27,6 düşüşle 3,45 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, toplam kömür satışları yıllık %28,4 düşüşle 3,33 milyon mt oldu.

Şirketin 2023-24 mali yılına ilişkin toplam kömür üretim tahmini, uzunayak hareketlerinde beklenen iyileşmeyle değişiklik göstermeyerek 5 milyon mt seviyesinde yer almaya devam ederken, metalürjik kömür üretiminin 4,4 milyon mt seviyesinde kaydedilmesi bekleniyor. South32, Appin madenindeki uzunayak hareketini tamamlamayı ve Dendrobium madenindeki yeni uzunayak hareketine Haziran çeyreğinin sonuna kadar başlamayı planladığını belirtti.