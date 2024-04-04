BHP Blackwater ve Daunia madenlerinin satışını tamamladı

Perşembe, 04 Nisan 2024 11:54:51 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton ortak girişimi BHP Mitsubishi Alliance’ın Queensland’de bulunan Blackwater ile Daunia metalürjik kömür madenlerini Avustralya merkezli madenci Whitehaven Coal’a satışını tamamladığını açıkladı. Whitehaven Coal, BHP Mitsubishi Alliance’a 2 milyar $ nakit bedelinin yanı sıra işletme sermayesi ve diğer düzenlemeler için 44,1 milyon $’lık ödeme yaptı.

Daha önce satış işleminin önümüzdeki yılın Haziran çeyreğinde tamamlanması bekleniyordu. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Blackwater madeninin metalürjik kömür rezervleri 183 milyon mt ve Daunia madenininki de 67 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.