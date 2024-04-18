BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Temmuz-Mart döneminde gerilerken metalürjik kömür üretimi tahminleri düştü

Perşembe, 18 Nisan 2024 14:10:58 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton 2022-23 mali yılının 31 Mart’ta sona eren ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi, 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde ağır yağışlı havaların Western Australia Iron Ore (WAIO) birimi üretimini olumsuz etkilemesine bağlı olarak yıllık %0,7 düşüşle 190,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. BHP CEO’su Mike Henry, şirketin demir cevheri ve enerji üretim hedeflerinde bir değişiklik olmadığını vurguladı.

BHP Billiton’ın demir cevheri üretiminin daha önceki tahmine kıyasla değişim göstermeyerek 2023-24 mali yılında 254-264,5 milyon mt aralığında yer alması bekleniyor.

Temmuz-Mart döneminde BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi %15,5 düşüşle 17,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mali yılın üçüncü çeyreğinin Ocak ayında Saraji madeninde ölümle sonuçlanan bir kaza yaşanması ve bu kaza sebebiyle faaliyetlerin tüm madenlerde 1 gün, Saraji madeninde ise 3,5 gün boyunca durdurulması üretimin düşmesine neden oldu. Bununla birlikte planlanan bakım çalışmaları ve yağışlı havaların etkilerinin beklentileri aşmasıyla birlikte BHP 2023-2024 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahminlerini 23-25 milyon mt’dan 21,5-22,5 milyon mt bandına çekti.