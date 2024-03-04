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South32 Avustralya kömür piyasasından çekiliyor

Pazartesi, 04 Mart 2024 12:26:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32, bakır ve çinko projelerine yönelik yatırımlara odaklanmak amacıyla Avustralya’daki Illawarra Metallurgical Coal varlığını 1,65 milyar $ karşılığında Golden Energy and Resources Pte Ltd (GEAR) ile M Resources Pty Ltd’ye ait GEAR M Illawarra Met Coal Pty Ltd’ye sattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, satış işleminin 2024-2025 mali yılının ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

South32 CEO’su Graham Kerr, “Satış işlemi sayesinde ürün portföyümüzü daha verimli hale getirecek, bilançomuzu güçlendirecek ve bakır ile çinko sektörlerindeki yüksek kaliteli geliştirme projelerimize sermaye sağlayabileceğiz,” ifadelerini kullandı.

Illawarra Metallurgical Coal, çelik üretimine yönelik yüksek kalite metalürjik kömür üretimi yapıyor. South32’nin 2023-2024 ve 2024-2025 mali yıllarına yönelik üretim tahmini sırasıyla 4,40 milyon mt ve 4,70 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

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