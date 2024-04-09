Avustralyalı Stanmore Eagle Downs koklaşabilir taş kömürü projesinin tamamına sahip olacak

Salı, 09 Nisan 2024 11:08:39 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli metalürjik kömür tedarikçisi Stanmore Resources, Çinli çelik üreticisi Baowu Steel Group’un bağlı kuruluşu Avustralya merkezli Aquila Coal’un Avustralya’da bulunan Eagle Downs metalürjik kömür projesindeki %50 hissesini ve Eagle Downs South şirketindeki hisselerinin tamamını satın almak için bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Stanmore 15 milyon $’ı peşin olarak, 20 milyon $’ı ise projeden çıkarılacak ilk 100.000 mt kömürün satışından ödeyecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın Şubat ayında Stanmore birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32’nin Eagle Downs projesindeki %50 hissesini satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Stanmore’un Queensland birinci kalite metalürjik kömür havzasındaki varlığını genişletme hedefinin bir parçası olan söz konusu alımın tamamlanmasıyla şirket iki projenin de tamamına sahip olacak. Daha önce Stanmore, Eagle Downs projesindeki %50 yerine %30 hisseyi daha almak için Baowu Group ile görüşüyordu. Alımın bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.