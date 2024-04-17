Rio Tinto’nun demir cevheri sevkiyatları yılın ilk çeyreğinde düşüş kaydetti

Çarşamba, 17 Nisan 2024 14:00:10 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli Rio Tinto bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %10,9 ve yıllık %1,7 düşüşle 77,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %9,5 ve geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %5,5 düşüşle 78 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin ifadelerine göre sevkiyatlardaki düşüş, hava koşullarının limanları olumsuz etkilemesinden kaynaklandı. Aynı hava koşulları madenlerdeki üretimin de düşmesine neden oldu. Bununla birlikte özellikle de Yandicoogina madeninde planlanan üretim düşüşünü diğer madenlerdeki artışlar kısmen dengeledi.

Şirket 2024 yılında demir cevheri sevkiyatının hava ve piyasa koşullarına bağlı olarak 323-338 milyon mt aralığında yer almasını bekliyor.