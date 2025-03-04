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Andritz Almanya’ya ikinci yeşil hidrojen tesisini tedarik edecek

Salı, 04 Mart 2025 11:38:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, RWE Generation SE, EnBW Neue Energien GmbH, RheinEnergie AG ve Rostock Port GmbH’nin 2022 yılında Avrupa’da yeşil hidrojen üretim ve dağıtım altyapısını geliştirmek ve genişletmek amacıyla kurdukları Almanya merkezli ortak iştirak rostock EnergyPort cooperation GmbH’ye (REPCO) 100 MW’lık bir yeşil hidrojen tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Yeni tesisin 2027 yılında devreye alınması bekleniyor.

Almanya’da bir hidrojen üretim ağının ilk parçası olacak tesis Avrupa’nın yeşil enerjiye geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacak. Andritz tesisle birlikte yardımcı ekipmanları, hidrojen arındırma ve sıkıştırma sistemlerini, depolama tesislerini ve hidrojen doldurma istasyonunu da tedarik edecek.

REPCO Genel Müdürü Michael Wurzel, “100 MW’lık elektroliz tesisi REPCO için hayati önem taşıyan bir proje. Bu proje ile bölgeyi enerji dağıtım merkezi hâline getireceğiz. Andritz bu konuda ne kadar kapsamlı bilgiye sahip olduğunu kanıtladı. Esnekliklerini ve iş birliği anlayışlarını değerli buluyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen sipariş, Andritz’in aldığı ikinci yeşil hidrojen tesisi siparişi oldu. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, Andritz 2023’ün Eylül ayında Salzgitter Group’tan da 100 MW’lık bir yeşil hidrojen tesisi siparişi almıştı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 

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