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AMDA Meksika’nın araç satışlarının 2024 yılında 1,5 milyon adet olmasını bekliyor

Salı, 09 Nisan 2024 09:40:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Otomobil Distribütörleri Derneği’ne (AMDA) göre 2024 yılında Meksika’nın yeni araç satışlarının 1,5 milyon adet seviyesine ulaşması bekleniyor.

Derneğin Genel Başkanı Guillermo Rosales Zárate, 2024 yılı tahmini aslen 1,45 milyon adet araç olsa da yapılan değerlendirmelere göre bu sayı alım gücünün toparlanması ve şirketler arasındaki rekabetin artmasıyla 1,5 milyon adede yaklaşabilir.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2024 yılı tahminleri 1,48 milyon adet seviyesinde yer almış, Ocak ayında bu tahmin 1,45 milyon adede gerilemişti.

2024 yılında 1,5 milyon adet aracın satılması durumunda tarihsel olarak en büyük üçüncü satış dönemi kaydedilecek.

2024 yılına dair tahminler gayri safi milli hasılada %2,2 ve yıllık enflasyonda %4 büyüme hesaplanarak yapıldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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