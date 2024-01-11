AMDA Meksika’nın 2024 yılı araç satış tahminlerini revize etti

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:32:13 (GMT+3) | San Diego

Meksika Otomobil Distribütörleri Derneği (AMDA), 2024 yılındaki yeni araç satışları tahminini 1,48 milyon adetten 1,45 milyon adet seviyesine çekti.

AMDA Başkanı Guillermo Rosales, “2024’te 1.454.000 araç satışı gerçekleştirebiliriz. Bu rakam ön tahminlerimizin altında kalsa da 2023’e kıyasla %7 artış olacağı anlamına geliyor. Tahminimizin ne kadar gerçekleşeceği Meksika ekonomisine bağlı,” ifadelerini kullandı.

Tahminler gerçekleşirse 2024 yılına ait satış rakamları, son yedi yılın en yüksek seviyesinde kaydedilecek. 2024 yılı tahminleri gayri safi milli hasılanın %2,2 artacağı ve yıllık enflasyonun %4 olacağı beklentilerine göz önünde bulundurularak yapıldı.