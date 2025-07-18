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Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in ilk yarısında %11,6 düştü

Cuma, 18 Temmuz 2025 16:02:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %15,9 düşüşle 2,68 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın ilk yarısında ise ham çelik üretimi yıllık %11,6 düşerek 17,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %18,8 düşüşle 1,63 milyon mt ve yılın Ocak-Haziran döneminde ise yıllık %14,5 düşüşle 10,64 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10 azalarak 2,49 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Haziran döneminde yıllık %8,6 düşüşle 15,28 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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