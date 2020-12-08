Almanya yeşil çelik üretimi için finansman sağlayacak

Salı, 08 Aralık 2020 15:39:48 (GMT+3) | İstanbul

Almanya Federal Çevre Bakanlığı, karbonsuz üretim programı kapsamında iklim dostu çelik üretimi için Almanya merkezli Salzgitter Group’a 5 milyon € finansman sağlamaya karar verdiğini açıkladı. Bu miktar, Salzgitter’in hidrojen ve doğal gazla işletilecek ilk doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisinin inşası için kullanılacak.

Karbonsuz üretim programının amacı, yenilikçi teknolojiler aracılığıyla çelik, çimento, kireç ve kimyasallar gibi enerji yoğunluğu olan sektörlerde sera gazı salımını azaltmak.

Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze, “İklim dostu bir Almanya için, fosil yakıt ve hammadde olmadan idare eden bir sektöre ihtiyacımız var. Yeni karbonsuz üretim programımızla, üretim süreçlerinin yeniden yönlendirilmesini teşvik ediyoruz. İklimi korumak, ekonomi için bir itici güç haline gelirken, Almanya’yı sürdürülebilir bir endüstriyel bölge haline getiriyor. Salzgitter’deki proje, bu yönde atılan önemli bir ilk adım,” dedi.

Koklaşabilir taş kömürü yerine hidrojen kullanacak olan DRI tesisindeki üretimin 2022 yılının ilk yarısında başlaması planlanıyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, tesis karbon salımını %95 oranında azaltacak. Salzgitter’e göre, doğrudan indirgenmiş demir, yüksek fırında kömür kullanımı azaltmak amacıyla ve Peine tesisinin elektrik ark ocağında kullanılacak.

Bakanlık, önümüzdeki yıllarda Enerji ve İklim Fonu aracılığıyla yaklaşık 2 milyar € finansman sağlamayı planlıyor.