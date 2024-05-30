Almanya yeni yasayla hidrojen projelerine hız verecek

Perşembe, 30 Mayıs 2024 12:12:37 (GMT+3) | İstanbul

Almanya hükümeti, ülke genelinde hidrojen projelerinin hayata geçirilmesini ve gerekli altyapının inşasını hızlandıracak yeni bir yasanın kabineden geçtiğini duyurdu.

Hidrojen Hızlandırma Yasası olarak adlandırılan yeni düzenlenme; hidrojen projelerinin planlama, onaylama ve temin süreçlerini hızlandıracak, kolaylaştıracak ve dijitalleştirecek. Üstün kamu yararı statüsünde bulunan yasa; hidrojen üretimi, depolaması ve ithalatına yönelik altyapının hızlı bir şekilde kurulması amacıyla yetkililerin proje onaylarına öncelik vermesine olanak tanıyacak.

Öte yandan hidrojen üretiminin önemli bir parçası olan elektrolizör projelerinin de aynı düzenleme kapsamına alındığı ifade edildi. Ancak hükümet, elektrolizör projelerinin içme suyu kaynaklarını ve su tedarikini riske atması halinde üstün kamu yararı statüsünün geçerli olmayacağını bildirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ArcelorMittal, Almanya’daki karbonsuzlaşma faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla hükümete yeşil geçiş konusunda daha net bir politika devreye alma çağrısında bulunmuştu. Bununla birlikte Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinin karbonsuzlaşması için Almanya hükümetinin sunduğu ve AB tarafından onaylanan finansmana rağmen yüksek enerji ve hidrojen maliyetleri sebebiyle halen zorluk yaşadığını ifade etmişti. Ayrıca Alman çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) da aynı durumdan yakınmıştı.