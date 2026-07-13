Almanya sanayisi artan demir yolu kullanım ücretlerinin rekabet gücünü tehdit ettiği konusunda uyarıyor

Almanya Kimya Sanayisi Birliği (VCI), Yakıtlar ve Enerji Birliği (en2x), Almanya Kâğıt Sanayisi Birliği, Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) ve Yük Vagonu Sahipleri Birliği (VPI) tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre giderek artan ve öngörülemez hale gelen demir yolu hat kullanım ücretleri demir yolu yük taşımacılığı üzerinde ciddi baskı oluşturuyor ve Almanya sanayisinin rekabet gücünü zayıflatıyor.

Birlikler, demir yolu hat kullanım ücretleri sisteminde kapsamlı bir reformun hızla hayata geçirilmesi ve kısa vadede etkili destek önlemleri alınması çağrısında bulunurken, 2027 federal bütçe taslağında bu ücretlere yönelik sübvansiyonların 65 milyon € azaltılmasının baskıyı daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Öngörülebilir hat kullanım ücretleri talep ediliyor

Birlikler, demir yolu ağ maliyetlerindeki artışın hem demir yolu işletmecilerini hem de sanayi şirketlerini olumsuz etkilediğini, demir yolu ağında devam eden kalite sorunlarının, gecikmelerin ve operasyonel güvenirlilik sorunlarının yük taşımacılığı üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi.

Mevcut piyasa koşulları altında demir yolu hat kullanım ücretlerinde ilave artışların artık sürdürülebilir olmadığını ifade eden birlikler, gelecekte uygulanacak ücretlerin öngörülememesinin özellikle yatırım planlaması ve uzun vadeli lojistik kararları açısından ciddi sorunlar yarattığını vurguladı.

Ücretlendirme sisteminde reform çağrısı

Açıklamada yolcu ve yük taşımacılığı arasında maliyetlerin adil paylaşımını sağlayacak, uzun vadede istikrarlı, öngörülebilir ve güvenilir bir ücret yapısı oluşturacak kapsamlı bir reform gerektiği ifade edildi. Öte yandan fiyatlandırmanın öngörülebilirliğini artıracak yasal güvencelerin oluşturulması istenirken, hat kullanım ücretlerindeki olası artışların ancak demir yolu ağının kalite ve verimliliğinde ölçülebilir iyileşmeler sağlanması halinde kabul edilebilir olacağı dile getirildi.

Birlikler, ilk düzenlemelerin 2026’nın Aralık ayındaki tarife değişikliğiyle birlikte yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade ederek demir yolu altyapı kullanım ücretlerine yönelik maliyet etkin sübvansiyonların en az mevcut seviyelerde sürdürülmesini talep etti ve ağır yük trenleri ile tehlikeli madde taşımacılığına yönelik ilave ücretler dahil olmak üzere yeni mali yükümlülüklere karşı çıktı. Şirketlerin yatırım kararları alabilmesi için planlama öngörülebilirliğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak güvenilir ve uygun maliyetli demir yolu hat kullanım ücretlerinin demir yolu yük taşımacılığının rekabet gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.