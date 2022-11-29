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Almanya merkezli Georgsmarienhütte karbondan arındırma projesi için hükümetten mali destek aldı

Salı, 29 Kasım 2022 14:36:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya Federal Ekonomi ve İklim Eylemi Bakanlığı (BMWK), yerel çelik üreticisi Georgsmarienhütte GmbH’nin (GMH) karbondan arındırma projesine yaklaşık 880.000 € hibe ettiğini açıkladı.

Bu hibe BMWK tarafından çelik işleme sürecini karbondan arındırmayı amaçlayan bir projeye yapılan ilk mali yardım oldu.

Proje kapsamında, şirket çelik çubuğun işlenmesi için bir temperleme tesisi inşa edecek. Tesis doğal gaz yerine yeşil elektrikle faaliyet göstererek karbon emisyonunu ve doğal gaz ithalatına olan bağımlılığı azaltacak. 2023 yılının ortasında devreye alınması planlanan tesisin her yıl yaklaşık 2.800 ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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