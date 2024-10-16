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Almanya Çelik Federasyonu: 2025’te yerel talepte gerçek bir toparlanma beklenmiyor

Çarşamba, 16 Ekim 2024 12:23:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) Ekonomi Komitesi Başkanı ve Almanya Çelik Federasyonu İdari Yöneticisi Dr. Martin Theuringer, Almanya çelik sektörüne ilişkin tahminlerini paylaştı.

Worldsteel, Almanya’da çelik talebinin bu yıl %7 düşmesini ve önümüzdeki yıl yaklaşık %6 artmasını beklediğini belirtti. Birliğin bu yılın Nisan ayında yayımlanan raporunda, Almanya’da çelik talebinin bu yıl bir miktar iyileşmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Theuringer, “Bu yıl Almanya’da çelik talebi, Nisan ayındaki beklentilerden çok daha yavaş şekilde artıyor ve önümüzdeki yıl gerçek bir toparlanma olması beklenmiyor. Piyasa hacminin %7 daha düşüşle 26 milyon mt seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Söz konusu seviye, küresel mali kriz öncesinde kaydedilen seviyenin yaklaşık %10 altında. Çelik talebinin yavaş şekilde artması, sanayi ülkesi olan Almanya’nın durumunun endişe verici olduğunu, ayrıca inşaat sektörünün yanı sıra makine ve tesis mühendisliği sektörlerindeki yatırımların zayıfladığını gösteriyor,” dedi.

Şu an çelik kullanan tüm sektörlerin aşağı yönlü hareket ettiği ve bu hareketin 2025 yılında durmasının beklenmediği ifade edildi. Almanya çelik sektörünün hacmi, 2017 yılından bu yana yaklaşık %35 düşüş gösterdi. Bu düşüşün Avrupa Birliği’nin tamamında yaşanan düşüşün iki katından fazla olduğu görüldü. Bununla birlikte başlıca çelik piyasaları sıralamasında Almanya, altıncı sıradan dokuzuncu sıraya geriledi.

WV Stahl yetkilisi sözlerine, “Almanya, uzunca bir süre Avrupa Birliği’nde istikrarın öncüsüydü. Ancak şimdi istikrarın önündeki en büyük engel haline geldi. Worldsteel’in kısa vadeli görünüm raporu, aşağı yönlü hareketi durdurmak için gerekli ekonomi politikalarını devreye almanın aciliyetini gözler önüne seriyor,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

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