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Alman Şansölye Merz: Almanya çelik sektörü güçlendirilmeli

Salı, 05 Ağustos 2025 15:16:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, 16 federal eyaletin tamamını kapsayan ilk turu kapsamında Saarland’ı ziyaret etti. Saarland Başbakanı Anke Rehlinger’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette odak nokta Almanya çelik sektörünün güçlendirilmesi oldu.

Çelik sektörünün güçlendirilmesi stratejik bir öncelik olmalı

Völklinger Hütte endüstriyel anıtında yaptığı konuşmada Şansölye Merz, Almanya’da çelik üretiminin sürdürülmesinin önemini yineledi. Merz, “Almanya gelecekte de modern ve uzun vadede yeşil bir çelik sektörüne ihtiyaç duymaya devam edecek. Ülkemizde çelik üretimini sürdürmek ülkemiz için stratejik önem taşıyor,” dedi. Çelik, Almanya'nın endüstriyel değer zinciri için hayati önem taşımaya devam ediyor ancak sektör yüksek enerji fiyatları, ABD’nin ithalat vergileri ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle baskı altında. 

Federal hükümet, rekabetçiliği ve yeşil dönüşümü vurgulayan yeni bir çelik stratejisi üzerinde aktif olarak çalışıyor. Merz, güçlü ve güvenilir bir ulusal politika oluşturmak için ülke genelindeki çelik üretim merkezleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

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