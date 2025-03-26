Alman sanayisinin karbonsuzlaşması için devlet yardımı

Avrupa Komisyonu, Almanya hükümetinin çelik, demir ve çimento gibi sektörlerde faaliyet gösteren ve Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) tabi olan şirketlerin üretim süreçlerini karbondan arındırmasına yardımcı olmak üzere açıkladığı 5 milyar €’luk devlet yardımına onay verdiğini duyurdu.

Bu sayede Almanya, elektrifikasyon, hidrojen, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerinin yanı sıra enerji verimlilik önlemleri aracılığıyla söz konusu şirketlerin emisyonlarını düşürmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Yardım kapsamına enerji geçişi ve geleneksel çelik üretim süreçleri yerine hidrojen bazlı doğrudan indirgeme teknolojisinin kullanımı gibi projeler giriyor.

Öte yandan hak sahiplerinin emisyonlarını üç yıl içerisinde %60 ve seçilen projeler tamamlanmadan önce %90 düşürmesi gerekecek. Projeler, rekabetçi ihale yoluyla seçilecek.