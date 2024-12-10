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Alman Klöckner Metals yeni ekipmanıyla daha hassas kesim hizmeti sunacak

Salı, 10 Aralık 2024 12:13:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co.’nun bağlı kuruluşu Klöckner Metals Germany GmbH, Kaufungen’de son teknoloji lazer kesim sistemini devreye aldığını duyurdu.

Dünyanın en büyük ve en güçlü lazer kesim sistemi olarak kabul edilen ekipman sayesinde Klöckner, çelik ile metali daha hassas ve daha verimli şekilde işleyebilecek.

Özellikle makine mühendisliği, otomotiv ve tarım makineleri sektörleri için çelik ve paslanmaz çelik kesim proseslerinde boyutsal hassasiyeti optimize eden ekipman, aynı zamanda sac, metal ve levhaya yönelik işleme opsiyonlarını da genişletecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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