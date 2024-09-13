Alman Kerschgens, Stolberg sahasını genişleterek faaliyetlerini büyütecek

Almanya merkezli çelik distribütörü Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH, faaliyetlerini büyütmek amacıyla Stolberg sahasını genişleteceğini duyurdu.

İnşa edilecek yeni bina sayesinde şirket, Würselen sahası ile Stolberg sahasında bulunan depoyu birleştirerek şirket içi nakliye ihtiyacını ortadan kaldıracak. Öte yandan Kerschgens, 2022 yılının Eylül ayında yerel işleme şirketi Carlier Blechbearbeitungs GmbH’nin devralındığı, devralımın ardından bu alandaki faaliyetlerin devamı için daha fazla alan gerektiğini ve inşa edilecek binada yeni makinelere ve yeni tesis teknolojilerine yatırım yaparak işleme faaliyetlerini büyütebileceğini ifade etti.

Ayrıca sürdürülebilir enerji kaynaklarının güç vereceği yeni bina, enerji bakımından verimli olacak.

Kerschgens İdari Yöneticisi Heinz Herbort, “Yeni bina projesiyle enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz, ayrıca yeşil çelik kullanıyoruz. Isıtmadan su tedarikine kadar enerji bakımından verimli çözümler kullanmayı planlıyoruz. Isı pompaları ve fotovoltaik sistemlerle uzun vadede yenilenebilir enerji temin edeceğiz,” açıklamasını yaptı.