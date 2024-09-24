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Alman GMH ikinci su verme ve temperleme tesisinin inşaatına başladı

Salı, 24 Eylül 2024 15:01:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli vasıflı çelik üreticisi Georgsmarienhuette Gruppe (GMH), çelik çubukları ısıl işleme tabi tutmak üzere elektrikle çalışan ikinci su verme ve temperleme tesisinin (EVA II) inşaatına başladığını açıkladı. 2026 yılında devreye alınması planlanan tesis, 35-100 mm çapındaki çelik çubukları işleyecek.

Bu yılın Şubat ayında şirket, ilk indüksiyonlu su verme ve temperleme tesisini (EVA I) devreye aldı. EVA I, çapı 20-60 mm kadar olan çubukları işlemek üzere tasarlandı. İkinci tesis de faaliyete alındığında şirketin elektrikli ısıl işlem kapasitesi mevcut 17.000 mt’dan 35.000’a çıkacak.

Tesislere yapılan toplam yatırım 21,5 milyon € seviyesinde yer alıyor. EVA I, 2023 yılında federal ve AB fonlarından 880.000 € tutarında sübvansiyon alırken, GMH Gruppe şu anda EVA II için toplam 1,32 milyon € destek alıyor. Her iki proje de Federal Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığı tarafından “Sanayide Karbonsuzlaştırma” programı aracılığıyla finanse ediliyor.

GMH Gruppe, çelik üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonunu 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefliyor. Üretimin elektrifikasyonu, şirketin 2030 yılına kadar toplam 360.000 mt karbon tasarrufu yapmasını sağlayacak.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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