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Alman Dillinger ülkede etkili bir enerji geçişi için Liebherr’e levha tedarik etti

Cuma, 20 Ocak 2023 14:25:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik levha üreticisi Dillinger Group, ülkede etkili bir enerji geçişi sağlanmasına katkıda bulunmak için yerli üretici Liebherr’e levha tedarik ettiğini açıkladı.

Liebherr’in şimdiye kadarki en büyük ağır yük vinci için Dillinger’in 220 mm kalınlığa sahip yüksek dayanımlı çeliği kullanıldı.

Vinç yakın zamanda Rügen Adası açıklarındaki Arcadis Ost 1 rüzgar santralinde olduğu gibi, kullanılmayan deniz üstü petrol ile doğal gaz üretim tesislerinin sökülmesi ve deniz üstü rüzgar türbinleri için temellerin kurulmasında kullanılıyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Dillinger Avrupa’nın yanı sıra Japonya, Asya ve ABD’de bulunan 80’den fazla rüzgar santraline çelik tedarik etti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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