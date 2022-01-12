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Alman çelik sektörü yüksek karbon maliyetlerinden endişe ediyor

Çarşamba, 12 Ocak 2022 16:50:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik ve metal işleme sektörü federasyonu Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM), AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın Alman çelik üreticilerine 2 milyar €’ya kadar ek maliyete neden olabileceğini belirtti.

Federasyon, düzenlemenin Alman çelik üreticilerini daha düşük bir karbon fiyatıyla daha fazla karbon yükü bulunan yabancı rekabetten koruyacağını, ancak artan girdi maliyetleri nedeniyle çelik işleyicilerine büyük zarar vereceğini ifade etti.

WSM, düzenlemenin çelik, alüminyum ve çimento gibi ürünlerle sınırlandırılmaması gerektiğini söylerken, Avrupa Komisyonu’nun düzenlemede güncellemeler yaparak tüm değer zincirini dahil etmesini istiyor.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun düzenlemesinin, özellikle orta ölçekli şirketlerin maliyetlerini müşterilerine yansıtamayacak olmaları sebebiyle, bir çelik üreticisinin satış kârını %2’ azaltacağı ifade edildi.


Etiketler: Almanya  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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