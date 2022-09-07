Alman çelik federasyonu doğal gaz için tavan fiyat istiyor

Çarşamba, 07 Eylül 2022 16:06:27 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) hükümetin üçüncü yardım önlem paketinin, yüksek enerji fiyatlarının sanayi üzerindeki büyük etkilerini önlemek için yeterli olmadığını belirtti.

Açıklamaya göre doğal gaz ve elektrik fiyatlarında geçtiğimiz yıl bahar aylarına kıyasla kaydedilen önemli artış, çelik sektörünün enerji maliyetlerinin geçtiğimiz yıla kıyasla 10 milyar € yükselmesine neden olarak Almanya’nın uluslararası rekabet gücünü tehdit ediyor.

WV Stahl sanayi kullanıcılarının doğal gaz tüketiminin %80’i için doğal gaz fiyatlarına tavan fiyat getirilmesini istedi. Federasyon halihazırda yüksek seyreden fiyatların tüketimin kalan %20'sini azaltmaya teşvik etmek için yeterli olacağını belirtti.