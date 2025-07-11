Algoma Steel yeni elektrik ark ocağında ilk üretimini yaptı, düşük karbonlu çelik markasını tanıttı

Kanadalı çelik üreticisi Algoma Steel, 10 günden fazla süren testlerin ardından yeni elektrik ark ocağında üretime başladığını duyurdu. Bu sayede sürdürülebilir çelik üretimine geçiş sürecinde önemli bir adım atmış oldu.

Şirket, yeni elektrik ark ocağında gerçekleştirdiği ilk çelik üretiminin hem çevresel performansını hem de müşterilere yönelik hizmetlerini iyileştirdiğini ifade etti.

Volta: yeni düşük karbonlu çelik markası

Algoma Steel’in elektrik ark ocaklarında üretilen çelik ürünleri Volta markası altında sunulacak. Volta markasının, konvansiyonel yöntemler kullanılarak üretilen çelikle aynı performansı gösterdiği ancak çevre üzerindeki olumsuz etkisinin çok daha düşük olduğu belirtiliyor. Temiz enerjiyle üretilen Volta markasının şirketin emisyonlarında %70’e varan düşüş sağlaması bekleniyor. Böylelikle Algoma Steel hem Kanada’nın iklim hedeflerine uyum sağlıyor hem de düşük karbonlu ekonomi oluşturulmasına katkıda bulunuyor.