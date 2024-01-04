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Algoma Steel 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde sevkiyatların azalmasını bekliyor

Perşembe, 04 Ocak 2024 11:52:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğine (Ekim-Aralık) yönelik tahminlerini yayımladı.

Şirket üçüncü çeyrekte toplam çelik sevkiyatlarının bir önceki çeyrekte kaydedilen 548.998 mt’a kıyasla düşerek 515.000 mt aralığında, düzenlenmiş AVFÖK’ünün ise ikinci çeyrekte kaydedilen 81 milyon Kanada dolarına kıyasla negatif 10 milyon Kanada doları ile sıfır aralığında yer alacağını tahmin ediyor.

Algoma Steel elektrik ark ocağı projesinde hızla ve bütçe dahilinde ilerleme kaydettiğini belirtti. Şirketin CEO’su Michael Garcia, “Mali yılın üçüncü çeyreğinde faaliyetlerimiz beklentilerimiz doğrultusunda devam etti. Bazik oksijen fırınının yenilenmesi dahil olmak üzere mevsimsel bakım çalışmalarına odaklandık. İşçi grevinden dolayı bir önceki çeyrek ve Ekim ayında görülen cansız talep ve düşük fiyatlar üçüncü çeyrek mali sonuçlarımızı etkiledi,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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