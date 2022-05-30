Alexander Gordienko: Küresel uzun mamul tüketimi bu yıl içerisinde %10 düşecek

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 12:44:28 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen SteelOrbis 2022 İlkbahar Konferansı ve 86. IREPAS Toplantısı’nda konuşma yapan İspanyol CELSA Group İhracat Direktörü Alexander Gordienko, küresel ekonomi büyüme oranının 2021 yılında kaydedilen %6,1 beklentisine kıyasla bu yıl ve 2023 yılında %3,6’ya gerilemesinin öngörüldüğünü ifade etti. Gordienko, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkileri, yüksek emtia ile enerji fiyatları ve enflasyonun beklentilerin revize edilmesinde etkili olduğunu paylaştı.

Gordienko, gelişmiş ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının Temmuz ayında tahmin edilen %4,4’e kıyasla bu yıl %3,3 ve 2023 yılında %2,4 büyümesinin beklendiğini belirtti. Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin 2020 yılı büyüme tahminin ise %5,2 seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla %3,8 ve 2023 yılı için %4,4 olarak revize edildiği öğrenildi. Ukrayna’daki savaşa bağlı olarak artan enerji fiyatları nedeniyle gelişmiş ülkelerin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Gordienko, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve fiyat baskısındaki artış nedeniyle enflasyonun uzun vadede yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Gordienko, Avrupa inşaat sektöründe üretimin başta İspanya olmak üzere yıl içerisinde arttığını ancak Almanya’da değişiklik göstermediğini dile getirdi.

Küresel çelik üretiminin geçtiğimiz yıl önemli bir büyüme kaydettiğini ifade eden Gordienko, üretimin yıl içerisinde düşmesinin beklendiğini söyledi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, küresel çelik üretimi yıllık %6,8 düşüşle 456,6 milyon mt seviyesine gerilerken, Çin yıllık %10,5 düşüşle 243,3 milyon mt üreterek dünyanın bir numaralı çelik üreticisi olmaya devam etti.

Küresel çelik talebi geçtiğimiz yıl 1,87 milyar mt seviyesinde yer alırken, bu yıl içerisinde yıllık %1,8 düşüşle 1,84 milyar mt’a gerilemesinin beklendiğini ifade eden Gordienko, 2023 yılında %2,2 artışla 1,88 milyar mt seviyesini yükseleceğini de söyledi.

Rusya ve Ukrayna’nın küresel çelik ihracatının %13,5’ini oluşturduğunu ve Rusya’nın Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumunda yer aldığını paylaşan Gordienko, Çin’in pandemiyi atlatması halinde ihracatının önümüzdeki yıllarda artacağını kaydetti.

Öte yandan Gordienko, uzun mamul tüketiminin yıllık %10 düşüş göstermesini beklediklerini iletti. Ürün bazında bakıldığında, filmaşin ve inşaat demiri tüketimlerinin sırasıyla yıllık %15,5 ve %11,1, ticari profil ve profil tüketiminin sırasıyla yıllık %2,4 ve %7,5 azalması bekleniyor. CELSA Group, inşaat demiri tüketiminin yıl içerisinde 378 milyon mt seviyesini göreceğini tahmin ediyor. Gordienko son olarak uzun mamul fiyatlarının yüksek enerji fiyatları nedeniyle bu ay içerisinde 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere çıktığını ancak sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde seviyelere döndüğünü sözlerine ekledi.