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AISI ABD ile Çin arasındaki anlaşmadan memnun

Perşembe, 15 Mayıs 2025 11:31:20 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, ABD ile Çin arasında vergilerini geçici süreliğine düşürecek, misillemeyi engelleyecek ve Çin’e karşı taban seviyeden vergi uygulamaya devam edip gelecek ticari görüşmeler için temel oluşturacak yeni anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, ABD ve Çin 14 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılılık vergilerini düşürme kararı almıştı. Bu karara göre ABD Çin’e uyguladığı vergileri %145’ten %30’a, Çin ise ABD’ye uyguladığı vergileri %125’ten %10’a çekecek.

Dempsey, anlaşmanın ABD çelik sektörü için son derece önemli olduğunu belirterek ABD’li çelik üreticilerinin Çin ve diğer ülkelerin takip ettiği adaletsiz ticari uygulamalarının yerel sektörlere ve işçilere nasıl zarar verdiğini çok iyi bildiğini ve Çin’den ithal çelik için 232. Madde ve 301. Madde vergilerinin devam edecek olmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

AISI’nin açıklamasına göre Çin’in çelik üretimi yerel çelik talebinin zayıflamasına rağmen çok yüksek seviyelerde yer alıyor. Çin’in çelik ihracatı 2020 yılından beri iki katından fazla artış göstererek 2024 yılında 118 milyon mt seviyesine çıktı. Bu tonaj Kuzey Amerika’nın toplam çelik üretiminin üzerinde yer alıyor. Bununla birlikte Çin hükümetinin sınırlar arası yatırımları desteklemesi başta Endonezya ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere Çin dışındaki ülkelerde ihracat odaklı çelik kapasitelerinin artmasına neden oluyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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