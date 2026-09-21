ABD, Bulgaristan, Mısır ve Vietnam çıkışlı inşaat demirine antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Bulgaristan, Mısır ve Vietnam çıkışlı inşaat demiri ithalatına yönelik antidamping vergisi kararlarını yayımladı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu üç ülkeden dampingli inşaat demiri ithalatının ABD yerel sektöründe maddi zarara yol açtığını tespit etti.

Bulgaristan'da Promet Steel JSC ve diğer tüm şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjı %53,27 olarak belirlendi.

Mısır'da, Ezz Steel şirketler grubu ve diğer tüm şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjı %34,20 olarak belirlenirken, El Marakby Steel ve Suez Steel Company için mevcut verilere dayanarak %52,73 oranında damping marjı tespit edildi.

Bakanlık Vietnam'da ise, Hoa Phat şirketler grubu için ağırlıklı ortalama damping marjını %128,53 olarak belirlerken, ihracat sübvansiyonlarına yönelik düzeltmenin ardından nakit depozito oranını %123,49 olarak açıkladı. Vietnam geneli için damping marjı ise mevcut verilere dayanarak %136,57 olarak belirlendi.