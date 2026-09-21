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ABD, Bulgaristan, Mısır ve Vietnam çıkışlı inşaat demirine antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 21 Eylül 2026 09:03:48 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Bulgaristan, Mısır ve Vietnam çıkışlı inşaat demiri ithalatına yönelik antidamping vergisi kararlarını yayımladı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu üç ülkeden dampingli inşaat demiri ithalatının ABD yerel sektöründe maddi zarara yol açtığını tespit etti.

Bulgaristan'da Promet Steel JSC ve diğer tüm şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjı %53,27 olarak belirlendi.

Mısır'da, Ezz Steel şirketler grubu ve diğer tüm şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjı %34,20 olarak belirlenirken, El Marakby Steel ve Suez Steel Company için mevcut verilere dayanarak %52,73 oranında damping marjı tespit edildi.

Bakanlık Vietnam'da ise, Hoa Phat şirketler grubu için ağırlıklı ortalama damping marjını %128,53 olarak belirlerken, ihracat sübvansiyonlarına yönelik düzeltmenin ardından nakit depozito oranını %123,49 olarak açıkladı. Vietnam geneli için damping marjı ise mevcut verilere dayanarak %136,57 olarak belirlendi.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Mısır Bulgaristan Vietnam Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
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