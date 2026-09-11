ABD Hindistan çıkışlı soğuk çekme mekanik boru ithalatına yönelik antidamping incelemesinde ön sonuçları açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan çıkışlı belirli karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekme mekanik boru ithalatına yönelik antidamping vergisi kararının 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan idari incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Goodluck India Limited (Goodluck) ve Tube Investments of India Limited'in (TII) iştiraki Tube Products of India, Ltd.'nin inceleme döneminde soruşturma konusu ürünleri normal değerinin altında sattığını ön kararda tespit etti. Buna göre ağırlıklı ortalama damping marjı Goodluck için %2,73 ve TII için %4,54 olarak belirlendi.

Diğer tüm şirketler için damping marjı %5,87 seviyesinde bulunuyor.