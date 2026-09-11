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ABD Hindistan çıkışlı soğuk çekme mekanik boru ithalatına yönelik antidamping incelemesinde ön sonuçları açıkladı

Cuma, 11 Eylül 2026 11:27:22 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan çıkışlı belirli karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekme mekanik boru ithalatına yönelik antidamping vergisi kararının 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan idari incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Goodluck India Limited (Goodluck) ve Tube Investments of India Limited'in (TII) iştiraki Tube Products of India, Ltd.'nin inceleme döneminde soruşturma konusu ürünleri normal değerinin altında sattığını ön kararda tespit etti. Buna göre ağırlıklı ortalama damping marjı Goodluck için %2,73 ve TII için %4,54 olarak belirlendi.

Diğer tüm şirketler için damping marjı %5,87 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Borular ABD Hindistan Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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