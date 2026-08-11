ABD 232. Madde vergilerinin kapsamına 14 yeni türev ürün kategorisi eklemeyi önerdi

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 232. Madde çelik, bakır ve alüminyum ithalat vergilerinin kapsamının 14 yeni türev ürün kategorisini içerecek şekilde genişletilmesi önerisinde bulundu.

Kapsama alınması önerilen ürünler arasında alüminyum tozu, bakır alaşımlı üflemeli müzik aletleri ve bunların parçaları, kaynak makinesi parçaları, zemin kasaları, belirli elektrik iletken kabloları, yangın söndürücüler, ısı eşanjörü parçaları, hidrolik motor parçaları, belirli vinçler ve mobil kaldırma ekipmanları, tanker römorkları ve yarı römorkları, tarım amaçlı römork ve yarı römorklar, diğer römork ve yarı römorkların yanı sıra içi dolu çelik tüplerin yer aldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2026 tarihinde 232. Madde vergilerini güçlendirmeye yönelik bir kararname yayımlamıştı. Söz konusu kararname, ABD ticaret bakanı ve ABD ticaret temsilcisine ithalatın ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine, daha önce tespit edilen ulusal güvenlik risklerine katkıda bulunduğuna veya 232. Madde vergilerini zayıflattığına karar vermeleri halinde türev ürünleri kapsama ekleme yetkisi vermişti. ABD Ticaret Bakanlığı, mevcut bilgiler ışığında kapsama alınması önerilen ürünlerin toplam ağırlığının büyük bölümünün çoğunlukla çelik, alüminyum ve/veya bakırdan oluştuğunu ve bu ürünlerin ithalatının mevcut 232. Madde vergilerinin amaçlarını zayıflatabileceğini vurguladı.

Çoğu ürüne %25 vergi uygulanabilir

Teklifin kabul edilmesi halinde ilave türev ürünlerin çoğunun %25 oranında vergiye tabi olacağı ifade edildi. Bununla birlikte bazı ürün kategorileri için farklı vergi oranlarının da önerildiği dile getirildi. Kendinden tahrikli vinçler, mobil kaldırma platformları ve portal taşıyıcıların 1 Haziran 2026 tarihli kararname kapsamında mobil endüstriyel ekipmanlara uygulanan vergi oranlarına tabi olacağı aktarıldı.

Kendinden yüklemeli veya boşaltmalı tarım amaçlı römork ve yarı römorklara ise %15 oranında vergi uygulanacağı belirtildi. Propan, oksijen ve propilen için kullanılan içi dolu çelik tüplerin ise %50 oranında vergiye tabi olacağı ancak söz konusu verginin tüplerin içeriğinin değerine değil, yalnızca metal tüpün değerine uygulanacağı bildirildi.

Kapsama alınması teklif edilen ürünler arasında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 8544.49.2000, 8544.49.3040, 8544.49.3080 ve 8544.60.4000 kodları altında kayıtlı elektrik iletken kabloları; 8424.10.0000 kodu altında kayıtlı yangın söndürücüler; 8419.90.3000 kodu altında kayıtlı ısı eşanjörü parçaları; 8716.31.00 kodu altında kayıtlı tanker römorkları ve yarı römorkları ve 8716.40.00 kodu altında kayıtlı diğer römork ve yarı römorklar yer alıyor.

BIS, 232. Madde vergilerinin kapsamının genişletilmesine yönelik teklife ilişkin kamuoyu görüşlerini 27 Ağustos 2026 tarihine kadar kabul edeceğini bildirdi.