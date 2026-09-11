ABD Malezya çıkışlı ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik antidamping incelemesinde ön sonuçları açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Malezya çıkışlı ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik antidamping vergisi kararının 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan idari incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme kapsamında zorunlu olarak incelenen iki şirket Kiswire Sdn. Bhd. (Kiswire) ve Southern PC Steel Sdn. Bhd.'nin (Southern) söz konusu dönemde soruşturma konusu ürünleri normal değerinin altında sattığını ön kararda tespit etti. Buna göre ağırlıklı ortalama damping marjı Kiswire için %1,29 ve Southern için %1,42 olarak belirlendi.

Bireysel olarak incelenmeyen Wei Dat Steel Wire Sdn. Bhd. (Wei Dat) için incelemeye özgü damping marjı %1,36 olarak belirlendi.

Bakanlık ayrıca Southern Steel Sdn. Bhd. (Southern Steel) için söz konusu dönemde incelemeye tabi tutulabilecek soruşturma konusu ürün girişi bulunmadığından bu şirkete yönelik incelemeyi iptal etti.

Diğer tüm şirketler için damping marjı %5,13 seviyesinde bulunuyor.