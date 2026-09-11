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ABD Malezya çıkışlı ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik antidamping incelemesinde ön sonuçları açıkladı

Cuma, 11 Eylül 2026 10:46:28 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Malezya çıkışlı ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik antidamping vergisi kararının 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan idari incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme kapsamında zorunlu olarak incelenen iki şirket Kiswire Sdn. Bhd. (Kiswire) ve Southern PC Steel Sdn. Bhd.'nin (Southern) söz konusu dönemde soruşturma konusu ürünleri normal değerinin altında sattığını ön kararda tespit etti. Buna göre ağırlıklı ortalama damping marjı Kiswire için %1,29 ve Southern için %1,42 olarak belirlendi.

Bireysel olarak incelenmeyen Wei Dat Steel Wire Sdn. Bhd. (Wei Dat) için incelemeye özgü damping marjı %1,36 olarak belirlendi.

Bakanlık ayrıca Southern Steel Sdn. Bhd. (Southern Steel) için söz konusu dönemde incelemeye tabi tutulabilecek soruşturma konusu ürün girişi bulunmadığından bu şirkete yönelik incelemeyi iptal etti.

Diğer tüm şirketler için damping marjı %5,13 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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