ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik hile soruşturması açtı

Cuma, 03 Nisan 2026 13:54:25 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal malzeme kullanılarak Tayland’da üretilen korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergilere yönelik hile soruşturması başlattığını duyurdu.

Yerel üreticiler Steel Dynamics Inc. ve Nucor Corporation tarafından yapılan başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bakanlık, Güney Kore’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergi hükümlerinin ihlal edilip edilmediğini belirleyecek.

Söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri %8,75-47,80 ve teşvik oranları ise %0,72-1,19 seviyelerinde yer alıyor.

Bahsi geçen ürünler 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000 ve 7212.60.0000 kodları altında bulunuyor


