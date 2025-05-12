ABD ve Çin karşılıklı vergiler konusunda geri adım attı

İsviçre, Cenevre’de gerçekleşen pazarlıkların ardından ABD ve Çin hükümetleri birbirlerine uyguladıkları karşılıklı vergileri düşürme konusunda anlaşmaya vardı.

İki tarafın son görüşmelere dair yaptığı ortak açıklamada ABD ve Çin’in 14 Mayıs tarihi itibarıyla 90 gün boyunca karşılıklı vergilerini aşağı çekme kararı aldığı belirtildi. Bu doğrultuda ABD vergilerini %145’ten %30’a, Çin ise vergilerini %125’ten %10’a indirecek.

Bununla birlikte iki taraf ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda görüşmelere devam etmek için yeni bir mekanizma oluşturacak. Bu mekanizma dahilinde ABD’yi Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin’i ise Başbakan He Lifeng temsil edecek.

Küresel çapta piyasalar bu gelişmeyi son derece olumlu karşıladı. ABD’de Dow endeksi %2,1 artış kaydederken, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde vadeli fiyatlar sırasıyla %2,7 ve %3,6 yükseldi. Avrupa’da ise Almanya’nın DAX endeksi %1,2, Fransa’nın CAC endeksi %1 artış gördü.