Air Liquide’in yeni boru hattı 2024’ten itibaren thyssenkrupp’un Duisburg tesisine hidrojen taşıyacak

Cuma, 30 Aralık 2022 12:01:04 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel Europe, Fransa merkezli endüstriyel gaz şirketi Air Liquid’in şirketin Duisburg tesisine giden hidrojen boru hattını tamamladığını duyurdu.

Yaklaşık dört kilometre uzunluğundaki boru hattı, Duisburg tesisini Air Liquide’in Ruhr bölgesindeki hidrojen ağına bağlıyor.

Söz konusu hat thyssenkrupp’a yenilenebilir enerjilerden üretilen hidrojeni tedarik eden ilk boru hattı olacak.

Thyssenkrupp Steel’in CEO’su Bernhard Osburg, “Karbondan arındırma yolunda bir adım daha attığımız için memnunum. Tesisimizi Air Liquide hidrojen boru hattına bağlayarak iklim dostu çelik üretimi için gerekli koşulları oluşturuyoruz. Söz konusu boru hattı 2024 yılından itibaren iklim dostu hidrojenin bize ulaştırılmasını sağlayacak. Araştırma süreçlerinde kullanmak ve en önemlisi ilk doğrudan indirgeme tesisimize güç sağlamak için hidrojene ihtiyacımız olacak,” dedi.