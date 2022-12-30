﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Air Liquide’in yeni boru hattı 2024’ten itibaren thyssenkrupp’un Duisburg tesisine hidrojen taşıyacak

Cuma, 30 Aralık 2022 12:01:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel Europe, Fransa merkezli endüstriyel gaz şirketi Air Liquid’in şirketin Duisburg tesisine giden hidrojen boru hattını tamamladığını duyurdu.

Yaklaşık dört kilometre uzunluğundaki boru hattı, Duisburg tesisini Air Liquide’in Ruhr bölgesindeki hidrojen ağına bağlıyor.

Söz konusu hat thyssenkrupp’a yenilenebilir enerjilerden üretilen hidrojeni tedarik eden ilk boru hattı olacak.

Thyssenkrupp Steel’in CEO’su Bernhard Osburg, “Karbondan arındırma yolunda bir adım daha attığımız için memnunum. Tesisimizi Air Liquide hidrojen boru hattına bağlayarak iklim dostu çelik üretimi için gerekli koşulları oluşturuyoruz. Söz konusu boru hattı 2024 yılından itibaren iklim dostu hidrojenin bize ulaştırılmasını sağlayacak. Araştırma süreçlerinde kullanmak ve en önemlisi ilk doğrudan indirgeme tesisimize güç sağlamak için hidrojene ihtiyacımız olacak,” dedi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp 2021-22 mali yılında net kâr elde etti

18 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel Duisburg tesisindeki yeni yürüyen tabanlı fırının inşasını tamamladı

09 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp ve Wälzholz karbonu azaltılmış çelik tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

24 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Dortmund tesisindeki yeni galvanizleme hattını devreye alarak galvanizli çelik portföyünü güçlendirdi

14 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel ve Miele karbonu azaltılmış çelik tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

13 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel ve Mubea karbonu azaltılmış çelik tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

05 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Duisburg’da ilk doğrudan indirgeme tesisine yatırım yapacak

09 Eyl | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un üretimi doğal gaz tedarik sıkıntısı nedeniyle risk altında

01 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp, Gebhardt-Stahl’a karbonu azaltılmış çelik tedarik etti

29 Tem | Çelik Haberler

Thyssenkrupp ve BP karbonsuz üretimi desteklemek için iş birliği yapıyor

13 Tem | Çelik Haberler