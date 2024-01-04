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Thyssenkrupp CEO: Almanya’nın Avrupa’da hidrojen ağını genişletmesi gerekiyor

Perşembe, 04 Ocak 2024 14:56:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp CEO’su Miguel López yerel bir gazeteye verdiği demeçte, Avrupa’nın güneyinden Almanya’ya uzanan yeni hidrojen boru hatlarının inşasının ve hidrojen ağının genişletilmesinin Almanya’da artan hidrojen talebini karşılama bakımından stratejik önem taşıdığını belirtti.

López, Almanya’nın yerel üreticilerin düşük karbon salımlı üretime geçerken çok ihtiyaç duyacağı hidrojen arzını sağlamak için İspanya, Portekiz ve Fas gibi ülkelerle bağlantılar kurması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Thyssenkrupp’ın inşası devam eden Duisburg yeşil çelik tesisini, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck tarafından açıklanan hidrojen ağına bağlaması gerektiğini de ekledi.

Thyssenkrupp yetkilisi, “Avrupa’nın batısından ve güneyinden boru hatlarına ihtiyacımız var. Aksi takdirde Almanya’da hidrojene olan ciddi talebi karşılamak zorlaşacak. Yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisimizin hidrojen ihtiyacı çok fazla,” dedi.

Duisburg yeşil çelik tesisi gücünü doğal gazdan da alabiliyor. Ancak şirket, hidrojenden daha fazla doğal gaz kullanması halinde devletin sağladığı finansman ayrıcalığının büyük bir çoğunluğunu kaybedecek. Söz konusu finansman kapsamında şirketin seçilebilmek için belirli bir miktar hidrojen kullanması gerekiyor. López ayrıca Almanya’da hidrojen ekonomisini teşvik etmek için hidrojen ağının genişletilmesinin ve altyapının hazır olmasının öneminin de altını çizdi.

Thyssenkrupp aynı zamanda hidrojenle ilgili çalışmaları ilerletmek amacıyla özellikle İber Yarımadası, Arap Yarımadası ve ABD’nin güneyi gibi bölgelerde küresel enerji ortakları arayışında.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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