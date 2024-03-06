AFV Beltrame dijitalleşme ve karbonsuzlaşma için Edison Next ile güçlerini birleştirdi

Çarşamba, 06 Mart 2024 16:05:41 (GMT+3) | Brescia

İspanya merkezli enerji hizmetleri sağlayıcısı Edison Next, tesislerinin dijitalleştirilmesi için İtalya merkezli AFV Beltrame Group ile beş yıllık anlaşma imzaladı. İtalyan şirket, Edison Analytics platformu aracılığıyla hem yurt içi hem de yurt dışındaki 20 tesisinin enerji tüketimini gözlemleyeceğini belirtiyor.

2023 yılının sonunda kullanımına sunulan söz konusu platform sayesinde AFV Beltrame, yenilenebilir enerji üretimi yapanlar da dahil olmak üzere tüm üretim sahalarındaki enerji tüketimini gözlemleyebilecek, yönetebilecek ve optimize edebilecek. Yapay zeka ve makine öğrenimini temel alam sistem, enerji tüketiminde ciddi bir tasarruf sağlamak için verimliliğin artırılabileceği alanları belirliyor.

İmzalanan anlaşma kapsamında Edison Next, AFV Beltrame Group’a entegre ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunulması için enerjinin dijitalleştirilmesi alanında uzman Metron Italia ile iş birliği yapacak.

AFV Beltrame, verimlilik, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji tüketimi ve hidrojen kullanımına odaklanarak karbon salımını 2030 yılına kadar %40 azaltmayı hedefliyor.