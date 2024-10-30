Acerinox’un satış geliri zayıf talep ve düşük fiyatlar nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düşüş kaydetti

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A. bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin net kârı yıllık %31,4 düşüşle 48 milyon € seviyesinde yer alırken AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %21,9 düşüş ve önceki çeyreğe kıyasla yatay seyrederek 114 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında şirket yıllık %53,4 düşüşle 162 milyon € net kâr elde etti. Acerinox’un satış gelirleri Avrupa ile ABD’deki zayıf talebe, düşük satış fiyatlarına ve Acerinox Europa’daki grevin etkilerine bağlı olarak yıllık %19,3 düşüşle 4,1 milyar €’ya gerilerken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %42,3 düşerek 350 milyon € seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte Acerinox Europa’da yaklaşık 5 ay süren grevin yeni bir toplu iş sözleşmesinin imzalanması sonucu bitmesiyle şirketin üretimi önceki çeyreğe kıyasla %21 artışla 491.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Acerinox’un açıklamasına göre paslanmaz çelik talebinin yılın geri kalanında zayıf kalacağı düşünülüyor. Şirketin stokları düşük seviyelerde yer alsa da yıl sonu piyasasına ve hem jeopolitik hem de ekonomik belirsizlikler nedeniyle kısa vadede beklentileri olumsuz. Şirket dördüncü çeyrekte AVFÖK değerinin Bahru Stainless’ın 95 milyon $’a satılmasına bağlı olarak üçüncü çeyreğe kıyasla artmasını bekliyor.