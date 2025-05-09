Acerinox’un net kârı ilk çeyrekte düşerken, satış geliri yükseldi

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 53 milyon €’ya kıyasla 10 milyon € seviyesine gerilerken, net satış geliri yıllık %5 artışla 1,55 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Acerinox’un AVFÖK’ü yıllık %8 düşüşle 102 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %11 artışla 488.000 mt seviyesine yükseldi. Ayrıca sıcak haddelenmiş mamul üretimi yılık %17 artışla 35.000 mt ve soğuk haddelenmiş mamul üretimi yıllık %8 artışla 306.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Acerinox, jeopolitik ve ticari gerginliklerden kaynaklı belirsizliğin sürmesine ve bu belirsizliğin paslanmaz çelik ile yüksek performanslı alaşım talebini çok olumsuz etkilemeye devam etmesine rağmen ikinci çeyrekte AVFÖK’ünün birinci çeyreğe kıyasla yükselmesini beklediğini belirtti.