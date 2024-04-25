Acerinox’un net kârı ilk çeyrekte düştü

Perşembe, 25 Nisan 2024 14:29:45 (GMT+3) | İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 111 milyon € net zarara kıyasla 53 milyon € net kâr bildirirken ve net kârı yıllık %61 düşerken net satış geliri çeyreklik bazda %17 ve yıllık %3 düşüşle 1,48 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Acerinox’un AVFÖK’ü bir önceki çeyreğe kıyasla %51 düşüşle ve yıllık %15 artışla 111 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi çeyreklik bazda %6 ve Los Barrios tesisinde başlayan grev sebebiyle yıllık %15 düşüşle 440.000 mt oldu. Öte yandan Acerinox’un sıcak haddelenmiş mamul üretimi çeyreklik bazda %14 artışla ve yıllık %22 düşüşle 32.000 mt, soğuk haddelenmiş mamul üretimi de çeyreklik bazda %14 ve yıllık %9 düşüşle 283.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Bununla birlikte Acerinox, ABD’deki North American Stainless tesisi için planladığı 244 milyon $’lık yatırımın satışlarını %20 artırmasına yardımcı olacağını aktardı. Şirket, söz konusu tesiste üretime önümüzdeki yılın sonunda başlamayı planlıyor.