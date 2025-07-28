Acerinox CEO’su: Avrupa’nın sanayisi ve ekonomisini korumak için ticaret önlemlerini güçlendirmesi gerekiyor

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A. CEO’su Bernardo Velázquez, şirketin bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada ABD’nin çelik ve diğer ürünlerin ithalatına uyguladığı vergilerin ABD’li üreticilerin konumunu güçlendireceğini belirtti. Acerinox, 2024 yılının sonunda ABD merkezli yüksek performanslı alaşım üreticisi Haynes International’ı bağlı kuruluşu North American Stainless (NAS) aracılığıyla devralmıştı.

Velázquez, vergilerin ABD’de Acerinox’un ürünlerine olan talebin artmasını ve şirketin ABD’deki faaliyetlerinden elde ettiği kâr marjının yükselmesini sağlayabileceğini ifade etti. Ancak Asya’dan ABD’ye yapılan ihracatın vergiler nedeniyle dünyanın en büyük açık pazarı olan Avrupa’ya yönlendirilme riski taşıdığını kaydetti. AB’ye çoğu zaman maliyetin altında fiyatlarla yapılan çelik satışlarındaki ciddi artışın, bölgede fiyatlar ve marjlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratarak Acerinox’un Avrupa’daki faaliyetlerini ve kârlılığını olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Velázquez, bu durumun devamlı olarak izlenmesi ve olumsuz etkilerin hafifletilmesi için adaptif stratejilerin uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Bununla birlikte Avrupa’nın, stratejik özerkliğini sürdürmek istiyorsa koruma önlemlerini ve diğer ticaret ve savunma önlemlerini güçlendirerek sanayisini ve ekonomisini koruması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirket, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 62 milyon € net kâra kıyasla 28 milyon € net zarar açıklarken, net satış geliri yıllık %16 artışla 1,51 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Acerinox’un AVFÖK’ü yıllık %10,4 düşüşle 112 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %25 artışla 480.000 mt seviyesine yükseldi. Ayrıca sıcak haddelenmiş mamul üretimi yılık %13 artışla 42.000 mt ve soğuk haddelenmiş mamul üretimi yıllık %29 artışla 318.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Bu yılın ilk yarısında Acerinox, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 114 milyon € net kâra kıyasla 18 milyon € net zarar bildirirken, net satış geliri yıllık %10 artışla 3,06 milyar € seviyesine çıktı. Ayrıca Acerinox’un AVFÖK’ü 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %9,3 düşüşle 214 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde şirketin ham çelik üretimi yıllık %17 artışla 968.000 mt seviyesine yükseldi. Acerinox’un sıcak haddelenmiş mamul üretimi yıllık %16 artışla 81.000 mt ve soğuk haddelenmiş mamul üretimi de yıllık %18 artışla 624.000 mt seviyelerinde yer almaya başladı.