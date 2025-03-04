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Acerinox’un net kârı ve satış geliri 2024 yılında düşüş kaydetti

Salı, 04 Mart 2025 15:06:23 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., 2024 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 119 milyon € net zarara kıyasla 63 milyon € net kâr bildirirken, satış geliri yıllık %13,3 düşüşle 1,33 milyar € seviyesinde yer aldı. Ayrıca Acerinox’un AVFÖK’ü yıllık %56,3 artışla 150 milyon € seviyesine yükseldi.

2024 yılında şirketin net kârı yıllık %1 düşüşle 225 milyon € seviyesine gerilerken, satış geliri ise 2023 yılında kaydedilen 6,61 milyar €’ya kıyasla 5,41 milyon € seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Acerinox’un AVFÖK’ü yıllık %29 düşüşle 500 milyon € seviyesinde yer aldı.

Acerinox, Mart ayından itibaren paslanmaz çelik sektöründe toparlanma olmasını bekliyor. Distribütörlerin stoklarının son yılların ortalamasının altında olduğunu belirtiyor. Ayrıca ABD yönetimi tarafından açıklanan son ticaret önlemlerinin yüksek performanslı alaşım sektöründe talebi destekleyeceğini öngörüyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Acerinox 

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