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Acerinox’un net kârı ve satış geliri 2023 yılında düştü

Pazartesi, 04 Mart 2024 14:37:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı yıllık %60 düşüşle 228,13 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri 2022 yılında kaydedilen 8,69 milyar €’ya kıyasla 6,61 milyar €’ya geriledi. Bununla birlikte Acerinox’un AVFÖK’ü 703 milyon € seviyesinde yer alarak şirket tarihindeki en yüksek dördüncü seviye olarak kayıtlara geçti.

Yapılan açıklamada, son yıllarda görülen toparlanma ve yüksek performanslı alaşım sektörüne giriş sayesinde talebin sertçe düşmesine rağmen iyi sonuçlar elde edildiği ifade edildi.

Şirket CEO’su Bernardo Velazquez, “2022 yılının ikinci yarısından itibaren etkili olan stok hareketleri sebebiyle paslanmaz çelik piyasasındaki faaliyetler 2023 yılında oldukça düştü. Ayrıca ABD ve Avrupa’da tüketimin yaklaşık %20 azaldığını tahmin ediyoruz. Öte yandan yüksek performanslı alaşım sektörü yıl boyunca olumlu bir performans sergiledi. 2023, şirketimiz açısından zorlu ancak iyi bir yıl oldu,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Acerinox 

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