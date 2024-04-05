Acerinox Los Barrios tesisini geçici olarak kapatabilir

Cuma, 05 Nisan 2024 11:30:59 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox, devam eden grev kapsamında çıkan yangın sebebiyle Los Barrios tesisini geçici bir süreliğine kapatma seçeneğini değerlendiriyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Los Barrios tesisinin saldırıya uğradığı ve tesiste kasıtlı olarak yangın çıkarıldığı belirtildi. Ancak yetkililerin müdahalesiyle yangının varlıklar ciddi bir zarar görmeden söndürüldüğü vurgulandı.

Yaşanan bu olayın ardından Acerinox’un söz konusu tesisinin kapatılması gibi sıkı önlemler almayı ve arabuluculuk modelini yeniden gözden geçirmeyi değerlendirdiği öğrenildi. Ayrıca şirketin önümüzdeki günlerde benzer olayların yaşanmasından endişe duyduğu da aktarıldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Cádiz’de bulunan Los Barrios tesisindeki çalışanlar, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadığından 5 Şubat tarihinde süresiz greve başlamıştı.