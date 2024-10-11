Acerinox Güneydoğu Asya merkezli bağlı kuruluşunu Malezyalı çelik üreticisine satacak

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., Güneydoğu Asya merkezli bağlı kuruluşu Bahru Stainless Sdn. Bhd.’yi 95 milyon $ karşılığında devretmek üzere Malezya merkezli çelik üreticisi Worldwide Stainless Sdn. Bhd ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Acerinox, bu yılın Mayıs ayında Bahru biriminin faaliyetlerini sonlandıracağını duyurmuştu. Devir işleminin Kasım ayının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 77.181 mt soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünleri üreten ve Malakka Boğazı’nda yer alan Bahru, bölgenin teknolojik açıdan en gelişmiş paslanmaz çelik üretim tesislerinden biri olarak kabul ediliyor.