Acerinox, ABD’li Haynes International devralımını tamamladı

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., ABD’deki bağlı kuruluşu North American Stainless’ın ABD merkezli yüksek performanslı alaşım üreticisi Haynes International’ın devralım sürecini tamamladığını duyurdu. Basında çıkan haberlerde, satış bedelinin yaklaşık 798,7 milyon $ olduğu bildirildi.

Söz konusu devralım sayesinde Acerinox’un ABD yüksek performanslı alaşım segmenti ve havacılık sektöründeki konumunu güçlendirebileceği ifade edildi. 2020 yılında devralınan VDM Metals ile birlikte Haynes International’ın Acerinox’un yüksek performanslı alaşım birimini oluşturacağı ve şirketin entegre paslanmaz çelik-yüksek performanslı alaşım platformu oluşturmak amacıyla önümüzdeki dört yıl içerisinde yaklaşık 200 milyon $ yatırım yapacağı dile getirildi.